Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, Messi... Neymar afficherait un énorme soulagement en interne !

Publié le 1 septembre 2020 à 18h15 par A.M.

Au cœur d'un énorme feuilleton l'été dernier, Neymar avait finalement été contraint de rester au PSG malgré sa volonté de retourner au FC Barcelone. Un an plus tard, le Brésilien n'affiche aucun regret en coulisse.

Il y a tout juste un an, le feuilleton Neymar touchait à sa fin. Durant tout l'été, le Brésilien avait fait le forcing pour quitter le PSG et retourner au FC Barcelone, deux ans après son départ du club catalan. Malgré tout, bien que les deux clubs aient négocié pendant de longues semaines, ils n'ont jamais réussi à tomber d'accord, les offres du Barça n'ayant jamais convaincu la direction parisienne. A contre-cœur, Neymar a donc repris la saison avec le PSG et les supporters lui ont réservé un accueil glacial pour son retour au Parc des Princes. Mais en un an, les choses ont bien changé à Paris.

Neymar, soulagé d'être resté au PSG