Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez sur le point de rejoindre... Cristiano Ronaldo ?

Publié le 2 septembre 2020 à 8h30 par A.C.

Annoncé parmi les premiers partants au FC Barcelone cet été, Luis Suarez aurait déjà trouvé son prochain club.

Parallèlement à l’affaire Lionel Messi, les dirigeants du FC Barcelone et Ronald Koeman souhaitent opérer un grand ménage. Pilier de l’équipe ces dernières années, Luis Suarez est poussé vers la sortie. Mais pour aller où ? Le 25 aout dernier, nous vous avons révélé que le bras droit de Messi est une piste qui fait saliver les propriétaires du Paris Saint-Germain. L’Ajax Amsterdam, ancien club de Suarez, a également été évoqué, mais c’est plutôt la Serie A qui semble lui tendre les bras...

La Juventus attend Suarez les bras ouverts