Mercato - PSG : Leonardo dégaine plus de 30M€ pour le successeur de Meunier !

Publié le 2 septembre 2020 à 8h15 par Th.B. mis à jour le 2 septembre 2020 à 8h20

Pressenti comme étant la priorité du PSG pour combler le vide laissé par Thomas Meunier, Hector Bellerin ferait l’unanimité à Paris. D’ailleurs, une offre conséquente aurait déjà été soumise à la direction d’Arsenal.

Le flanc droit de la défense est incontestablement affaibli depuis le départ au Borussia Dortmund de Thomas Meunier en juin, moment où son contrat avait expiré avec le PSG. Certes, Thilo Kehrer a dépanné comme il a pu lors des finales de Coupes nationales et du Final 8 de Ligue des champions étant un défenseur central de formation. En effet, Colin Dagba est le seul latéral droit de métier dans l’effectif de Thomas Tuchel. Afin de remédier à cette situation, Leonardo scruterait le marché des transferts et aurait arrêté son choix sur un grand nom de Premier League : Hector Bellerin (25 ans).

Bellerin, priorité du PSG dans ce secteur avec une offre déjà formulée !