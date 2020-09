Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Suarez... Leonardo doit-il tout faire pour attirer une star ?

Publié le 2 septembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone traverse une crise importante, plusieurs joueurs importants pourraient quitter le club blaugrana. Et le PSG pourrait bien en profiter pour tenter sa chance avec Lionel Messi et Luis Suarez. Mais Leonardo doit-il recruter l'une des deux stars du Barça ?

La crise que traverse le FC Barcelone pourrait bien avoir d'énormes incidences sur le marché des transferts. Et pour cause, l'arrivée de Ronald Koeman a complètement redistribué les cartes. Le technicien néerlandais souhaite réaliser une large revue d'effectif et vise déjà plusieurs joueurs à l'image de Memphis Depay (OL) ou encore Georginio Wijnaldum (Liverpool). Et dans le sens des départs aussi ça va bouger. Ivan Rakitic est déjà parti, puisqu'il a rejoint le FC Séville, mais d'autres cadres pourraient suivre et non des moindres. En effet, Luis Suarez n'entre plus dans les plans de Ronald Koeman, mais surtout, Lionel Messi a annoncé son départ à sa direction. Le PSG doit-il sauter sur l'occasion ?

Leonardo tente Suarez et... Messi