Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De Jong se prononce sur l'arrivée de Koeman !

Publié le 2 septembre 2020 à 19h00 par La rédaction

En pleine tempête au FC Barcelone, Ronald Koeman doit préparer la saison à venir. Au sein d’un vestiaire en mouvement, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas peut compter sur le soutien de Frenkie de Jong.

Difficile d’imaginer une arrivée dans un contexte plus délicat que celle de Ronald Koeman au FC Barcelone. Après une saison chaotique et le départ de Quique Setien, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas arrive dans une équipe en pleine reconstruction, sans savoir sur quels joueurs il pourra compter la saison prochaine, non sans oublier l'affaire Lionel Messi. L’ancien attaquant des Blaugranas a d’ores et déjà commencé les grandes manœuvres, faisant savoir à certains cadres qu’il ne comptait plus sur eux.

« Une bonne chose pour l’équipe »