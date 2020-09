Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rakitic, Suarez... Le grand ménage ne fait que commencer !

Publié le 2 septembre 2020 à 13h30 par A.C.

Ivan Rakitic a officiellement quitté le FC Barcelone pour revenir au FC Séville, mais il ne devrait être que le premier de plusieurs départs de taille...

Cet été va marquer un tournant au FC Barcelone. La large défaite face au Bayern Munich en Ligue des Champions (8-2) a laissé des traces au sein du club catalan... à plusieurs étages ! Le directeur sportif Éric Abidal a notamment été remercié et les supporters réclament la tête de Josep Maria Bartomeu, le président. Les plus gros changements pourraient toutefois avoir lieu au sein de l’effectif, jugé trop vieux, usé depuis la Ligue des Champions remportée en 2015. Cela pourrait notamment concerner Luis Suarez, poussé vers la sortie par Ronald Koeman et annoncé proche de la Juventus, à en croire Sky Sport Italia et La Gazzetta dello Sport .

Rakitic fait ses adieux au Barça

Un départ de taille a déjà eu lieu. Il s’agit d’Ivan Rakitic, plus vraiment titulaire ces derniers mois, qui a officiellement quitté le FC Barcelone pour retrouver son ancien club du FC Séville. Ce mercredi a d’ailleurs eu lieu une conférence pour son départ, au cours de laquelle le Croate est revenu sur les six années passées au Barça. « Je serai toujours très reconnaissant au Barça et aussi au président (Bartomeu), pour tout. Ils savent que j'ai un lien spécial avec Séville, mais il y aura du temps pour en parler. Aujourd'hui, le sujet c’est le Barça et j'ai passé ici des années merveilleuses » a déclaré Rakitic. « L’important était d’obtenir le meilleur pour les trois parties et nous y sommes parvenus. Durant ces six années, le Barça a été comme une maison pour moi. Moi et ma famille avons toujours été heureux ici ». Rakitic désormais parti, le FC Barcelone peut ainsi se concentrer sur des dossiers plus importants.

