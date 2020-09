Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça s’active pour boucler un nouveau départ !

Publié le 1 septembre 2020 à 22h30 par H.G.

Alors qu’il est en pleine opération dégraissage de son effectif, le FC Barcelone travaillerait actuellement pour le départ d’Arturo Vidal, à un an du terme de son contrat.

Ce mardi, le FC Barcelone a officialisé le départ d’Ivan Rakitic, qui a ainsi effectué son grand retour du côté du Séville FC pour un montant famélique six ans après son arrivée en Catalogne. Cependant, alors que le Barça est en pleine opération dégraissage pour renouveler son effectif et alléger sa masse salariale, l’international croate ne devrait pas être le seul à faire ses valises. En effet, Arturo Vidal pourrait lui-aussi quitter très prochainement le FC Barcelone. Et à un an du terme de son contrat, le milieu chilien ne devrait pas rapporter grand chose aux pensionnaires du Camp Nou…

Un départ quasi gratuit pour Arturo Vidal ?

Et pour cause, à en croire les informations divulguées par la SER Catalunya lors du programme Què T'hi Jugues , Arturo Vidal devrait quitter le Barça contre un montant symbolique, ou même gratuitement. C’est du moins ce que prévoirait l’écurie barcelonaise, qui travaillerait actuellement sur le départ de l’international chilien de 33 ans qui n’entre pas dans les plans de Ronald Koeman. Du reste, la radio catalane confirme la tendance annonçant que l’Inter d’Antonio Conte serait vivement intéressée par la perspective de recruter Arturo Vidal pour renforcer son entrejeu. Affaire à suivre, mais tout indique que les Nerazzurri n’auront pas à se ruiner pour enrôler l’ancien joueur du Bayern Munich et de la Juventus, dont la venue ne serait aucunement liée au dossier Lautaro Martinez, l’attaquant argentin de 22 ans qui aurait été érigé comme la grande priorité du FC Barcelone cet été.