Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme promesse faite à Luis Suarez ?

Publié le 1 septembre 2020 à 21h00 par A.D.

Dans une situation plus que compliquée au FC Barcelone, Luis Suarez devrait prendre le large cet été. Malgré la concurrence du PSG et de la Juventus, l'Ajax croirait en ses chances sur ce dossier. Alors que Donny van de Beek et Sergiño Dest devraient quitter Les Lanciers, Marc Overmars aurait promis à Luis Suarez qu'il lui formulerait une offre alléchante dans les prochains jours.

Luis Suarez pourrait ne plus faire long feu au FC Barcelone. Alors qu'il a fêté ses 33 ans, l'international uruguayen devrait mettre fin à six saisons de bons et loyaux services avec le Barça cet été. Pour l'accueillir, plusieurs clubs seraient à la lutte : le PSG - et surtout Doha comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité - la Juventus, mais également l'Ajax. Et malgré la concurrence féroce du club de la capitale et de La Vieille Dame , les Lanciers ne perdraient pas espoir, bien au contraire.

Overmars aurait fait une annonce XXL à Luis Suarez