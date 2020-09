Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un énorme retournement de situation pour Messi ?

Publié le 3 septembre 2020 à 11h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 3 septembre 2020 à 11h47

Dans un contexte où il souhaite quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi se retrouve maintenant en plein litige avec Josep Maria Bartomeu et le club catalan. Et alors qu'une réunion prévue ce mercredi entre Jorge Messi et le président du Barça n’a en rien fait avancer les choses, il se pourrait que l’international n’ait maintenant d’autres solutions que de rester au sein de son club de toujours la saison prochaine.

C’est sans aucun conteste le principal feuilleton de cette fenêtre estivale des transferts. Après vingt années passées au FC Barcelone toutes sections confondues, Lionel Messi souhaite claquer la porte de l’écurie barcelonaise cet été. Exténué après une saison cauchemardesque, ponctuée par la perte du titre en Liga face au Real Madrid et une cuisante humiliation en Ligue des Champions contre le Bayern Munich (8-2), l’international argentin a exigé son départ il y a quelques jours en transmettant un burofax au service juridique du Barça. Seulement voilà, rien n’est simple dans ce dossier. En effet, si l’attaquant de 33 ans souhaite s’appuyer sur une clause de résiliation de son contrat présente à cet effet dans son bail, le FC Barcelone s’appuie sur le fait que celle-ci a officiellement expiré le 10 juin dernier, tandis que Josep Maria Bartomeu n’a de cesse de renvoyer Lionel Messi à sa clause de 700 M€ s’il souhaite réellement s’en aller, et ce même si l'existence de cette clause reste à prouver. La situation est donc au point mort à l’heure actuelle, et c’est dans ce contexte que Jorge Messi, père et représentant de La Pulga , est arrivé mercredi matin à Barcelone pour y rencontrer Josep Maria Bartomeu et négocier le départ de son fils.

Une réunion ce mercredi… pour aucune avancée concrète !

Seulement, sans grande surprise finalement, cette réunion d’une heure et trente minutes n’aurait en rien fait avancer les choses. Comme l’a expliqué Mundo Deportivo au sortir de cette entrevue au sommet, le président du FC Barcelone camperait sur sa position : il ne compte pas négocier le départ de Lionel Messi et lui proposerait même de prolonger son contrat expirant en 2021 pour deux saisons supplémentaires. Du reste, comme l’a indiqué la Cadena SER , le club attendrait maintenant que le sextuple lauréat du Ballon d’Or fasse son retour à l’entrainement, lui qui est absent du centre d’entraînement depuis dimanche dernier, lorsque des tests PCR étaient organisés avant la reprise du groupe du Barça le lendemain. Plus encore, même si Jorge Messi aurait lâché à Josep Maria Bartomeu « mon fils ne restera pas » au cours de la réunion selon TyC Sport, le président des Blaugrana n’aurait pas l’intention de lâcher l’affaire. Le PSG et Manchester City, tout deux annoncés sur les traces de Lionel Messi, n’auraient donc qu’une seule solution pour arracher le sextuple vainqueur Soulier d’Or européen au FC Barcelone : débourser les 700 M€ de sa clause libératoire. Le feuilleton semble donc plus que jamais dans l’impasse, le montant de cette clause étant dissuasif, et cette première réunion ne semble pas avoir débloqué quoi que ce soit. De quoi conduire Lionel Messi à n’avoir finalement d’autres choix que de rester au Barça pour sa dernière année de contrat ? On commencerait à en prendre le chemin…

« Il y a 90% de chances que Messi continue à Barcelone »