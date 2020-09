Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu a fait une grosse annonce au père de Lionel Messi !

Publié le 2 septembre 2020 à 21h30 par D.M. mis à jour le 2 septembre 2020 à 21h34

Le père de Lionel Messi se serait entretenu ce mercredi avec le président et le directeur sportif du FC Barcelone. Josep Maria Bartomeu se serait montré inflexible et n’aurait toujours pas l’intention de se séparer de sa tête de gondole.

Lionel Messi a entamé un bras de fer avec la direction du FC Barcelone. Décidé à quitter la Catalogne cet été, l’international argentin voudrait activer une clause qui lui permet de résilier son contrat et de quitter le club blaugrana libre. Les dirigeants du FC Barcelone ne seraient pas du même avis et considéreraient que cette clause n’est plus valide. Ainsi, le président du Barça Josep Maria Bartomeu exigerait le paiement de la clause libératoire de Lionel Messi fixée à 700M€ pour le laisser filer. Une somme astronomique même pour les cadors européens que sont Manchester City, le PSG ou la Juventus. Afin de décanter une situation qui semble dans l’impasse, le père du joueur Jorge Messi s’est envolé avec son fils Rodrigo pour Barcelone afin de rencontrer les responsables catalans et tenter de trouver un terrain d’entente.

Les deux parties campent sur leurs positions