Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Énorme retournement de situation dans ce dossier brûlant de Koeman !

Publié le 2 septembre 2020 à 21h00 par D.M.

Alors que la presse espagnole annonçait ce mercredi que Georgino Wijnaldum avait donné son accord pour rejoindre le FC Barcelone, Goal affirme le contraire et jette un coup de froid sur cette opération.

Le FC Barcelone poursuit sa révolution. La formation catalane à débuter son opération dégraissage en se séparant d’Ivan Rakitic, parti au FC Séville. Son compère au milieu de terrain Arturo Vidal n'entrerait pas non plus dans les plans de Ronald Koeman et pourrait prendre la direction de l’Inter où il rejoindrait son ancien entraîneur Antonio Conte. Pour renforcer l’entrejeu et combler ces départs, le FC Barcelone voudrait mettre la main sur Georgino Wijnaldum, sous contrat jusqu’en 2021 avec Liverpool. Sport indique ce mercredi que les négociations seraient plutôt bien avancées et que le joueur aurait donné son accord au club blaugrana .

Aucun contact entre Liverpool et le Barça à propos de Wijnaldum

Toutefois, la réalité serait bien différente. Selon les informations de Neil Jones, il n’y aurait aucune discussion entre Liverpool et le FC Barcelone à propos d’un possible transfert de Georgino Wijnaldum. S’appuyant sur des sources proches du club anglais, le journaliste de Goal indique sur son compte Twitter que le milieu de terrain n’aurait donné aucun accord au club catalan et dément par la même occasion les informations publiées par la presse espagnole.