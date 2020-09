Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Depay, la vengeance de Leonardo contre le Barça ?

Publié le 2 septembre 2020 à 17h15 par A.C.

Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, semble bien décidé à jouer un mauvais tour au FC Barcelone, cet été.

Ces derniers mois, Leonardo semblait ratisser le terrain surtout à l’étranger. Pourtant, le directeur sportif du Paris Saint-Germain garde également un œil sur les talents de Ligue 1. Nous vous avons notamment évoqué l’intérêt du PSG pour Houssem Aouar. Selon nos informations, le milieu de l’Olympique Lyonnais aurait toutefois les yeux tournés vers la Juventus. France Football a révélé qu’un autre joueur de l’OL ferait saliver Leonardo. Il s’agirait de Memphis Depay, dont le contrat se termine en juin 2021 et qui est également annoncé dans le viseur de Ronald Koeman, le nouvel entraineur du FC Barcelone.

Leonardo souhaite torpiller le Barça sur Depay