Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une première réponse de Memphis Depay !

Publié le 2 septembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OL, Memphis Depay est annoncé dans le viseur du PSG. Mais l’attaquant néerlandais reste entendre qu’il pourrait finalement rester chez les Gones cet été…

Toujours en quête de coups intéressants sur le marché des transferts, le PSG songerait désormais à recruter Memphis Depay comme l’a annoncé France Football . L’attaquant néerlandais, qui n’a plus qu’une année de contrat avec l’OL, apparaît donc comme un candidat logique au départ cet été afin de rapporter des liquidités au club plutôt que de partir libre en 2021. Mais Leonardo pourrait finalement avoir du mal à attirer Depay au PSG…

« Jamais dit que je voulais partir »