Mercato - PSG : Un gros danger se confirme pour Upamecano !

Publié le 2 septembre 2020 à 0h45 par Th.B.

Bien qu’il ait prolongé son contrat avec le RB Leipzig jusqu’en juin 2023, Dayot Upamecano a vu sa clause libératoire diminuer. De quoi permettre au PSG de continuer de rêver, à l’instar de Manchester United.

Pendant de longues semaines, l’avenir de Dayot Upamecano a animé le mercato alors que son contrat expirait en juin 2021. À présent, après avoir signé une prolongation jusqu’en juin 2023, le Français dispose d’une clause libératoire fixée entre 42 et 45M€ qui serait effective au prochain mercato estival au lieu des 60M€ initiaux. Le PSG aurait donc toujours une belle chance de s’attacher les services du défenseur de Leipzig, et à un prix plus abordable. Le10sport.com vous révélait en juillet que des discussions étaient ouvertes entre le PSG et l’entourage du joueur. Cependant, Ole Gunnar Solskjaer ferait du renforcement de sa charnière centrale une priorité.

Upamecano, Manchester y croirait