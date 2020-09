Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce joueur de Guardiola prend position pour une arrivée de Messi !

Publié le 1 septembre 2020 à 22h00 par H.G.

Alors que l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone s’écrit plus que jamais en pointillés, l’international argentin pourrait débarquer du côté de Manchester City. Et bien qu’il ne sache pas de quoi il en retourne, Eric Garcia ne cache pas que cette perspective le séduirait.

Après vingt années passées au FC Barcelone toutes sections confondues, Lionel Messi a pris la décision de claquer la porte de son club de toujours dès cet été. Dans cette optique, l’international argentin a envoyé un burofax au service juridique du club catalan afin d’exiger son départ. Désormais, un litige oppose les deux parties puisque Josep Maria Bartomeu ne souhaiterait pas entendre parler d’un départ de son joueur de 33 ans, tandis que ce dernier souhaite ou bien s’en aller en rompant son contrat grâce à une clause prévue à cet effet dans son bail, ou bien dans le cadre d’un transfert dont le montant serait bien inférieur à sa clause libératoire de 700 M€. Pour l’heure, les deux parties ne semblent pas avoir trouvé de terrain d’entente, mais cela n’empêcherait pas le PSG et Manchester City de songer à l’idée d’accueillir Lionel Messi prochainement dans leurs rangs. Et si Eric Garcia n’a pas d’information quant à une possible arrivée de La Pulga chez les Citizens , l’international espagnol laisse entendre que cela ne lui déplairait pas.

« Je sens que beaucoup de clubs aimeraient l'avoir dans leur équipe »