Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une grande nouvelle pour Lionel Messi !

Publié le 1 septembre 2020 à 20h15 par B.C.

Désireux de quitter le FC Barcelone, Lionel Messi est annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs, à l'instar de Manchester City, du PSG et de l'Inter Milan. Néanmoins, on se montre réaliste chez les Nerazzurri.

La situation de Lionel Messi est actuellement au cœur de l'actualité sportive. Il y a une semaine, l'international argentin a informé ses dirigeants qu'il voulait quitter le FC Barcelone, mais son transfert est loin d'être bouclé. Au sein du club culé, on refuse d'envisager le départ de Messi, tandis que ce dernier est bien décidé à partir au clash comme l'illustre son absence à la reprise de l'entraînement. En attendant, plusieurs clubs travaillent sur l'opération Messi. Manchester City apparaît favori tandis que le PSG rêve de mettre la main sur lui. L'Inter Milan est également annoncé sur ses traces, mais à en croire Piero Ausilio, on n'est pas près de voir La Pulga sous le maillot nerazzurro.

« Messi ? Il n'y a rien »