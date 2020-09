Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola lâche un conseil totalement improbable à Lionel Messi !

Publié le 1 septembre 2020 à 20h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi pourrait prochainement quitter le FC Barcelone, Pep Guardiola aurait adressé un conseil inattendu à l’international argentin annoncé dans le viseur de Manchester City.

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi dans les semaines à venir ? Cette question occupe l’esprit de nombreux observateurs du FC Barcelone après que l’international argentin ait adressé un burofax au service juridique du club catalan mardi dernier afin de demander son départ. Pour autant, rien n’est simple dans ce dossier. En effet, Josep Maria Bartomeu ne souhaiterait pas entendre parler d’un départ de l’attaquant de 33 ans, tandis que celui-ci serait déterminé à aller au bout de son idée en quittant son club de toujours, preuve en est son absence à la reprise de l’entrainement.

Pep Guardiola conseillerait à Lionel Messi de ne pas partir !