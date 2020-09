Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce témoignage lourd de sens sur le feuilleton Pogba !

Publié le 1 septembre 2020 à 23h00 par Th.B.

Le Real Madrid a, sous l’impulsion de Zinedine Zidane, discuté avec Mino Raiola dans le cadre d’un éventuel transfert de Paul Pogba. Néanmoins, la Juventus semblait aussi sur les rangs pour une telle opération. Et sans le Covid-19, la Vieille Dame pourrait bien être parvenue à ses fins.

Paul Pogba est un joueur plus qu’important pour Manchester United où il est la star incontestée. Cependant, pendant de longs mois entre son transfert avorté l’été dernier et le restart en Premier League en juin, le champion du monde tricolore a été annoncé sur le départ du côté du Real Madrid ou encore de la Juventus, son ancien club. Sous contrat jusqu’en juin 2021, Pogba serait désormais en discussions pour une prolongation comme son agent Mino Raiola l’a assuré le 23 août dernier. Mais pour Fabrizio Romano, sans le Covid-19, on parlerait de Paul Pogba à la Juventus cet été.

« Ils étaient prêts à faire une offre importante, 100M€ »