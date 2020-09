Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès lâche un conseil pour le recrutement de Villas-Boas !

Publié le 2 septembre 2020 à 1h45 par La rédaction

Auteur d’une première saison satisfaisante à l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto ne semble pas faire l’unanimité, notamment chez Pierre Ménès, qui émet des doutes sur le niveau de l’Argentin.

Arrivé la saison passée en provenance de Boca Juniors, Dario Benedetto a su convaincre pour la première expérience en Europe de sa carrière, à 30 ans. Auteur de 11 buts et 2 passes décisives avec l’Olympique de Marseille, l’ancien international argentin a joué un grand rôle dans la bonne saison marseillaise, qui leur a permis d’accrocher la deuxième place, synonyme de retour en Ligue des Champions. Alors que l’OM recherche un attaquant pour lui apporter de la concurrence en attaque, Benedetto interroge, et ne fait pas l’unanimité.

« L’OM mériterait mieux comme attaquant que Benedetto »