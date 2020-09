Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Piqué… Bartomeu attendait une aide bien précieuse !

Publié le 2 septembre 2020 à 0h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone, le club catalan espérait que Gerard Piqué passe à l’action pour tenter de convaincre l’Argentin de rester en Catalogne. Cependant, l’international espagnol n’aurait finalement jamais rien fait.

Vingt ans après son arrivée au FC Barcelone, Lionel Messi souhaite quitter le club catalan. Improbable il y a encore quelques mois, l’hypothèse de voir l’Argentin quitter son club de toujours est plus concrète que jamais depuis qu’il a adressé un burofax au service juridique du Barça visant à exiger son départ du club. Cependant, rien ne semble acté pour l’heure dans ce feuilleton. En effet, Josep Maria Bartomeu ne voudrait pas entendre parler d’un départ de l’attaquant de 33 ans, quand bien même ce dernier est déterminé à claquer la porte cet été. Un bras de fer se serait donc enclenché entre Lionel Messi et le FC Barcelone en coulisses.

L’inaction de Piqué serait l’incarnation du fossé séparant le vestiaire de la direction