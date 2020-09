Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi aurait fait une annonce fracassante en interne !

Publié le 1 septembre 2020 à 17h00 par A.M.

Depuis une semaine, Lionel Messi fait grandement parler de lui après avoir annoncé à sa direction sa volonté de partir. Mais il a également prévenu ses coéquipiers.

C'est le très gros feuilleton du mercato qui commence. En effet, mardi dernier les médias espagnols et argentins ont confirmé ce qui semblait impensable, à savoir que Lionel Messi veut quitter le FC Barcelone. Le sextuple Ballon d'Or aurait envoyé un burofax à ses dirigeants pour les avertir que son choix est clair et définitif. La bombe est donc lâchée, mais La Pulga n'est pas encore partie puisqu'il existe encore des doutes sur sa situation contractuelle et surtout, rares sont les clubs en mesure de s'offrir le sextuple Ballon d'Or.

Messi aurait confirmé son départ à Alba et Busquets