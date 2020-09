Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a pris une décision très risquée avec le feuilleton Messi !

Publié le 1 septembre 2020 à 13h30 par G.d.S.S.

Alors que Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone au plus vite, le PSG fait partie des prétendants en course dans ce dossier. D’ailleurs, Leonardo aurait décidé de mettre l’ensemble de ses autres pistes en stand-by afin de se concentrer sur l’attaquant argentin…

Ce n’est désormais plus un secret pour personne, Lionel Messi (33 ans) souhaite claquer la porte du FC Barcelone cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le club catalan, l’attaquant argentin souhaite faire jouer une clause présente ces derniers mois dans son bail, et lui permettant de pouvoir se libérer sans contrainte de son engagement avec le Barça. En attendant de régler ce litige financier avec ses dirigeants, Messi dispose donc d’une belle cote sur le marché puisque Manchester City et le PSG notamment sont sur ses rangs. D’ailleurs, le club parisien aurait pris une première décision forte avec ce dossier Messi.

Le PSG se concentre uniquement sur Messi

Foot Mercato indique ce mardi que Leonardo aurait décidé de mettre de côté ses autres pistes pour le mercato estival, notamment celles menant à Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) et Mattéo Guendouzi (Arsenal). Le directeur sportif du PSG entend concentrer toutes ses forces actuelles sur le profil de Lionel Messi et souhaiterait profiter coûte que coûte de cette très belle ouverture avec la star du FC Barcelone pour rafler la mise cet été, quitte à sacrifier ses autres objectifs de l’été. Une décision très forte mais également risquée, d’autant que Foot Mercato confirme à son tour que c’est bien le Manchester City de Pep Guardiola qui paraît aujourd’hui le mieux armé pour rafler la mise avec Lionel Messi.

