Mercato - PSG : Memphis Depay relance totalement son avenir !

Publié le 1 septembre 2020 à 12h45 par La rédaction

En fin de contrat en 2021 avec l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay figurerait notamment sur les tablettes du PSG. L’attaquant néerlandais a lâché de nouvelles précisions surprenantes sur son avenir.

Alors que la saison de Ligue 1 est sur le point de reprendre pour le PSG, Leonardo s’active sur le mercato. Si un renfort en défense et dans l’entrejeu est ciblé depuis plusieurs semaines, le directeur sportif doit également trouver un avant-centre pour pallier aux départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting. Doha rêve de Lionel Messi, mais le dossier semble compliqué, entre le coût de l’opération et la préférence de l’Argentin pour Manchester City, où il retrouverait son ancien entraîneur au FC Barcelone, Pep Guardiola. Ainsi, Leonardo se serait penché sur une piste plus abordable avec Memphis Depay, en fin de contrat en 2021 avec l’Olympique Lyonnais. France Football révèle toutefois que le PSG est loin d’être seul sur le dossier, puisque Ronald Koeman en aurait fait l’une de ses priorités dans le secteur offensif au FC Barcelone, et que le Milan AC et le Borussia Dortmund seraient également attentifs à la situation de l’attaquant de 26 ans. Toutefois, l’international néerlandais est revenu sur son avenir, niant avoir exprimé sa volonté de quitter le club.

« Je n'ai jamais dit que je voulais partir »