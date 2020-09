Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Frenkie de Jong sort du silence sur le dossier Donny van de Beek !

Publié le 1 septembre 2020 à 23h30 par H.G.

Alors que Donny van de Beek devrait prochainement rejoindre Manchester United après avoir été une piste étudiée par Ronald Koeman, Frenkie de Jong a confié tout sa joie de voir son coéquipier en sélection nationale rejoindre une prestigieuse écurie européenne.

Grand artisan de la saison 2018/20219 historique de l’Ajax Amsterdam aux côtés de Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt, Donny van de Beek devrait prochainement quitter le club néerlandais à son tour. Mais bien que son profil était apprécié par Ronald Koeman, qui aurait bien aimé l’attirer au FC Barcelone comme le10sport.com vous l’avait révélé, le milieu de 23 ans devrait finalement rejoindre Manchester United en signant un contrat de cinq ans. Tout serait même d’ores et déjà bouclé entre les deux écuries, conduisant ainsi le Barça à n’avoir d’autres choix que d’étudier d’autres pistes pour renforcer son entrejeu.

« Nous sommes tous très heureux pour lui »