Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste chaude Leonardo sort du silence !

Publié le 1 septembre 2020 à 16h15 par La rédaction

Ciblé par le PSG pour venir renforcer l'entrejeu, Marcelo Brozovic s'est enfin exprimé sur son avenir à l'Inter. Et l'international croate semble dégager une tendance très claire...

Comme Le 10 Sport vous l'a récemment révélé en exclusivité, Leonardo tente un nouveau coup pour renforcer le milieu de terrain du PSG et s'est rencard pour Marcelo Brozovic, joueur de l'Inter Milan. Pourtant titulaire indiscutable sous Antonio Conte, le vice-champion du monde serait sur la sellette, la faute à des problèmes extra-sportifs. Avec l'arrivée imminente d'Arturo Vidal à l'Inter et le besoin de liquidités et de place pour N'Golo Kanté, la tendance semble donc à un départ de Brozovic. Mais ce dernier a profité d'un post Instagram pour rappeler son attache au club nerazzuro .

Brozovic à l'Inter « encore longtemps » ?