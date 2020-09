Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès démonte la piste Memphis Depay !

Publié le 2 septembre 2020 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG aurait des vues sur Memphis Depay, Pierre Ménès estime qu’il s’agirait d’une mauvaise idée pour le club de la capitale.

Comme l’a annoncé France Football dans son édition de la semaine, le PSG pourrait tenter un coup inattendu en Ligue 1 avec Memphis Depay. L’attaquant néerlandais, qui n’a plus qu’une seule année de contrat avec l’OL, est annoncé sur le départ dans les semaines à venir, et Leonardo tenterait d’en profiter. Mais Depay accepterait-il la concurrence XXL qui règne actuellement dans le secteur offensif du PSG ? Pierre Ménès en doute fortement…

« C’est un nid à emmerdes »