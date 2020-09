Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste à 30M€ se complique…

Publié le 2 septembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur de l’OM, Jérémie Boga fait l’objet d’une grosse concurrence en Ligue 1 puisque le Stade Rennais lorgne également sur le profil du joueur de Sassuolo.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité en juin dernier, l’OM a des vues sur Jérémie Boga, l’attaquant ivoirien de Sassuolo qui est d’ailleurs natif de la cité phocéenne. Mais pour envisager un départ de son attaquant, le club italien aurait fixé la barre haute et réclamerait pas moins de 30M€. Un premier frein pour l’OM, qui doit en plus composer avec la concurrence d’un autre club de Ligue 1…

Rennes confirme son intérêt pour Boga