Mercato - OM : Un club de Ligue 1 confirme son intérêt pour Boga !

Publié le 1 septembre 2020 à 14h45 par Th.B.

Dans le viseur de l’OM, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Jérémie Boga figure aussi sur les tablettes du Stade Rennais. Et l’entraîneur Julien Stéphan n’a pas caché l’intérêt du club breton.

Recherchant un attaquant polyvalent capable d’évoluer à la pointe de l’attaque et sur l’aile, André Villas-Boas apprécierait particulièrement le profil de Jérémie Boga. Le10sport.com vous confirmait un intérêt de l’OM, à condition que des ventes soient réalisées en amont. Pour le moment, rien à signaler de ce côté. De quoi permettre à la concurrence d’avancer ses pions pour le natif de Marseille. L’international ivoirien intéresserait le Stade Rennais, comme révélé par Mohamed Bouhafsi sur son compte Twitter . Et ce n’est pas Julien Stéphan qui niera un intérêt de Rennes pour l’ailier de Sassuolo.

« C’est un joueur qui fait partie des cibles potentielles »