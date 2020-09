Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce club étranger qui veut dépouiller les Verts !

Publié le 1 septembre 2020 à 22h45 par La rédaction

L’ASSE a besoin de dégraisser afin, notamment, d’alléger la masse salariale du club. Si Claude Puel a dressé une liste de joueurs à faire partir cet été, d’autres pourraient aussi quitter le navire.

Le club ne s’en est pas caché, il devra y avoir plusieurs départs de l’AS Saint-Etienne cet été. Claude Puel avait dressé une liste noire sur laquelle on pouvait retrouver les noms de Stéphane Ruffier, Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz et Yann M’Vila. Si leurs noms figurent sur la liste, ces joueurs ne sont pas complètement black-listés pour autant.

Deux Stéphanois en Turquie ?