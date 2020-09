Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel envoie un message très clair à Ruffier !

Publié le 1 septembre 2020 à 19h45 par A.M.

Cela fait désormais plusieurs mois que le torchon brûle entre Claude Puel et Stéphane Ruffier. Et l'entraîneur de l'ASSE confirme que le point de non-retour a été atteint.

Tout est parti d'un choix de Claude Puel de se passer de Stéphane Ruffier lors d'un déplacement à Brest, avant l'interruption de la saison suite à la crise sanitaire. Une décision que n'a pas du tout acceptée le portier. S'en est suivie une joute verbale entre l'agent de l'ancien Monégasque et la direction des Verts au point que Stéphane Ruffier ait été mis à l'écart et invité à partir cet été, ce que refuse catégoriquement le joueur sous contrat jusqu'en juin 2021. Dernier épisode en date, selon L'Equipe, Stéphane Ruffier aurait reçu un rappel à l'ordre pour avoir été aperçu en train de baisser et même enlever délibérément son masque au sein des infrastructures de l’ASSE. Et désormais, le point de non-retour est atteint comme l'assure Claude Puel.

Puel ne compte plus sur Ruffier