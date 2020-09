Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Chelsea peut rendre un sacré service à Leonardo !

Publié le 2 septembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Très intéressé par le profil du gardien rennais Edouard Mendy, Chelsea pourrait ainsi inciter le club breton à mettre le paquet sur Alphonse Areola pour remplacer son gardien. Une aubaine pour le PSG…

Vendredi dernier, Chelsea a officialisé l’arrivée de Thiago Silva, après que le défenseur central brésilien ait refusé une offre de prolongation de dernière minute de la part du PSG. Et le club londonien, qui est en train de réalise un mercato estival XXL avec notamment les renforts cet été de Timo Werner, Hakim Ziyech et Ben Chilwell, lorgne également sur le gardien de Rennes, Edouard Mendy. Et cet intérêt pourrait faire indirectement les affaires du PSG.

Areola vers Rennes pour remplacer Mendy ?

Comme l’a indiqué Canal +, dans l’optique d’un possible départ de Mendy vers Chelsea, le Stade Rennais devrait tenter de se faire prêter Alphonse Areola qui n’a plus sa place au PSG. Une bonne nouvelle pour Leonardo, qui semble avoir du mal à trouver un point de chute au gardien français pour cet été. Mais Chelsea pourrait lui ouvrir une brèche afin de céder Areola…