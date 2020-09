Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Camavinga entretient le flou pour son avenir !

Publié le 1 septembre 2020 à 19h00 par B.C.

Grand espoir du football français, Eduardo Camavinga restera une année de plus au Stade Rennais afin d'y disputer la Ligue des champions pour la première fois de sa jeune carrière, et ce malgré l'intérêt du Real Madrid à son égard. Néanmoins, le milieu de 17 ans ne ferme pas la porte à un départ l'été prochain...

Le Stade Rennais craignait de perdre sa pépite à la fin de la saison dernière, mais Eduardo Camavinga va bel et bien rester en Bretagne. Alors que Zinedine Zidane apprécie son profil, le milieu de 17 ans a confirmé qu'il ne quitterait pas son club formateur durant le mercato. « Ma décision concernant mon avenir ? Tout simplement, je suis rennais. Il me reste des années de contrat et je suis heureux d’être rennais aujourd’hui. Un transfert cet été ? Je serai rennais cette saison » déclarait-il récemment. Ainsi, Eduardo Camavinga va découvrir la Ligue des champions avec le Stade Rennais, et cerise sur le gâteau, il pourrait même étrenner sa première sélection avec les Bleus dans les prochains jours puisque Didier Deschamps a décidé de le convoquer pour les prochains matches de l'équipe de France.

« Après cette saison, ce sera une autre histoire »