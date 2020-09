Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas n’a toujours pas bougé pour cette piste à 15M€ !

Publié le 1 septembre 2020 à 23h45 par Th.B.

Selon les informations exclusives du 10sport.com, l’OM se prépare depuis le mois de juin à dégainer une offre pour Boulaye Dia. Néanmoins, selon le président du Stade de Reims, l’OM serait toujours inactif pour l’attaquant.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Stade de Reims, Boulaye Dia est très attaché au club rémois, mais pourrait être vendu cet été. En effet, Reims n’a jamais caché le fait que Dia disposait d’un bon de sortie pour cette fenêtre des transferts. De quoi faire les affaires de l’OM qui suit avec attention l’évolution de la situation et pourrait finir par dégainer une offre, le club phocéen se préparant à cela comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en juin dernier. Selon le président du Stade de Reims, Boulaye Dia serait pour le moment un joueur rémois, mais pourrait partir pour une somme égale ou supérieure à 15M€.

« 15M€ ? C’est sur cette somme qu’on acceptera de parler »