Équipe de France : Didier Deschamps s’enflamme pour Eduardo Camavinga !

Publié le 31 août 2020 à 23h20 par La rédaction

Appelé pour la première fois en équipe de France à seulement 17 ans, Eduardo Camavinga a encore réalisé une grande prestation avec le Stade Rennais contre Montpellier. De quoi satisfaire Didier Deschamps…