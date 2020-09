Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les premiers mots de Yuto Nagatomo !

Publié le 1 septembre 2020 à 21h45 par La rédaction

L’Olympique de Marseille vient d’enregistrer l’arrivée de Yuto Nagatomo. Le Japonais est passé par Twitter pour communiquer sa joie d’être au club phocéen.

Si l’OM doit vendre vis-à-vis de sa situation financière, cela n’empêche pas le club de s’activer dans le sens des arrivées. Marseille a tout de même pris soin de ne pas trop débourser et est donc allé chercher un joueur libre. C’est Yuto Nagatomo, l’ancien défenseur de l’Inter Milan et de Galatasaray qui s’est engagé gratuitement. Le latéral Japonais de 33 ans viendra apporter toute son expérience au vestiaire et surtout à Jordan Amavi dans une saison marquée par le retour de l’OM en Ligue des Champions.

Nagatomo est prêt à se battre