Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux stars peuvent tout bouleverser pour Messi !

Publié le 2 septembre 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Annoncé sur les traces de Lionel Messi qui souhaite quitter le FC Barcelone, le PSG peut compter sur Neymar et Angel Di Maria qui jouent les entremetteurs de luxe dans ce dossier.

Lionel Messi et le FC Barcelone, la belle histoire d’amour semble en train de toucher à sa fin ! Ces derniers jours, l’attaquant argentin aurait signifié à la direction du club catalan qu’il voulait changer d’air, et son choix semble irrévocable. C’est actuellement Manchester City qui semble le mieux avancé dans ce dossier, d’autant que Messi y retrouverait son ancien mentor, Pep Guardiola. Mais le PSG n’a pas dit son dernier mot, et deux stars de l’effectif francilien pourraient changer la donne…

Neymar et Di Maria échangent avec Messi

Comme l’a révélé Foot Mercato mardi, Neymar échange quotidiennement avec Lionel Messi en tentant de le convaincre de rejoindre le PSG cet été, lui qui est resté très proche de l’attaquant argentin depuis leur collaboration fructueuse au FC Barcelone entre 2013 et 2017. Par ailleurs, Messi aurait discuté avec un autre ami du PSG : son compatriote Angel Di Maria, qui lui aurait d’ailleurs signifié à quel point il avait détesté son passage dans la ville de Manchester, pour lui ainsi que sa famille. Reste à savoir si Neymar et Di Maria parviendront à faire la différence pour convaincre Messi de débarquer au PSG.