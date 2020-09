Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Houssem Aouar chamboulé par… Thomas Meunier ?

Publié le 2 septembre 2020 à 11h15 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en janvier dernier, Houssem Aouar figure sur les tablettes du PSG. Cependant, le dossier du latéral droit pourrait entraîner un échec dans la course à la signature du milieu de l’OL.

En plus d’un latéral droit pour assurer la succession de Thomas Meunier parti au Borussia Dortmund, Leonardo compterait bien recruter un voire deux joueurs au milieu de terrain. Bien que le directeur sportif ait ses priorités comme Sergej Milinkovic-Savic ou encore Marcelo Brozovic, du côté de Doha, on apprécie Ismaël Bennacer ou encore Houssem Aouar comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité au mois de janvier. Cependant, le recrutement d’Aouar pourrait tomber à l’eau en grande partie à cause de la succession de Thomas Meunier.

Sacrifié Aouar pour Bellerin ? Le dilemme du PSG