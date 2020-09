Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola pourrait laisser le champ libre au PSG pour Messi !

Publié le 2 septembre 2020 à 16h00 par H.G.

Alors que l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone s’écrit actuellement en pointillés et qu’il est annoncé dans le viseur de Manchester City, l’écurie britannique ne serait pas en mesure de boucler l’opération visant à recruter l’attaquant de 33 ans.

Après une saison cauchemardesque ponctuée par la perte du titre en Liga face au Real Madrid et une humiliation historique en Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2), Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone cet été. C’est en ce sens qu’il a adressé mardi dernier un burofax au service juridique de l’écurie catalane, visant ainsi à exiger son départ. Cependant, rien n’est jamais simple dans un dossier de cette envergure. Si le joueur de 33 ans souhaiterait s’appuyer sur une clause de résiliation prévue à cet effet dans son contrat, Josep Maria Bartomeu estime que la date d’expiration de celle-ci, prévue le 10 juin, n’a pas été décalée par le changement des dates de la fin de saison. Autrement, Lionel Messi pousserait pour une conciliation amicale visant à organiser son départ dans le cadre d’un transfert, chose que le FC Barcelone refuserait catégoriquement. La situation serait donc au point mort, et cela d’autant plus que Manchester City ne serait pas en mesure de l’enrôler.

Manchester City pourrait seulement recruter Lionel Messi libre !