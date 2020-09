Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce candidat à la succession de Piqué sort du silence pour son avenir !

Publié le 2 septembre 2020 à 7h00 par H.G.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone afin de prendre la succession de Gerard Piqué à moyen terme, Eric Garcia a laissé entendre qu’il se voyait toujours évoluer dans les rangs de Manchester City la saison prochaine lors de sa dernière année de contrat.

Si le dossier Lionel Messi est dans toutes les têtes en Catalogne, l’avenir de l’international argentin n’est pas l’unique dossier chaud en ce moment au FC Barcelone. Et pour cause, le club catalan entend renouveler en profondeur son effectif cet été sous l’égide de Ronald Koeman, chose qui induit donc l’arrivée de nouvelles têtes dans le groupe barcelonais. L’une d’elles pourrait être nulle autre qu’Eric Garcia, parti à Manchester City en 2018 après avoir été formé à la Masia du Barça. À un an du terme de son contrat qu’il ne souhaite pas renouveler, il est annoncé avec insistance ces dernières semaines que l’international espagnol de 19 ans pourrait faire son grand retour au FC Barcelone afin de prendre la succession de Gerard Piqué progressivement. Cependant, bien qu’il est avancé que l’Espagnol pourrait même figurer dans un éventuel deal destiné à une arrivée de Lionel Messi à Manchester City, Eric Garcia a laissé entendre qu’il évoluerait bien au sein de l’écurie entrainée par Pep Guardiola la saison prochaine.

« J'ai encore une année de contrat et je me concentre pour être là cette saison »