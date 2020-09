Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier chaud reporté à 2021 ?

Publié le 2 septembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Sur les tablettes du FC Barcelone qui verrait en lui le successeur de Gerard Piqué, Eric Garcia ne compterait pas quitter Manchester City cet été bien qu’il ait refusé de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2021.

À 19 ans, Eric Garcia est l’une des promesses du football espagnole. D’ailleurs, le défenseur de Manchester City a été appelé pour le rassemblement avec La Roja . Régulièrement annoncé dans le viseur du FC Barcelone qui cherche un jour capable de remplacer à terme Gerard Piqué. Garcia a récemment pris la décision de ne pas prolonger son contrat comme Pep Guardiola l’avait assuré à l’occasion d’un point presse. Le principal intéressé a scellé son avenir à City.

« J’ai encore un an de contrat et je me concentre sur cette saison »