Mercato - PSG : Tuchel, Leonardo... Riolo lance le «feuilleton de l’année» à Paris !

Publié le 2 septembre 2020 à 5h00 par A.M.

Alors que Leonardo et Thomas Tuchel auraient certains différents notamment sur le mercato, Daniel Riolo estime que les tensions entre les deux hommes pourraient être le feuilleton de la saison.

Ce n'est un secret pour personne, si Leonardo avait pu le faire, il aurait changé l'entraîneur du PSG à son arrivée. Toutefois, entre la crise sanitaire et les résultats positifs, Thomas Tuchel a conservé son poste. Cela n'empêche cependant pas plusieurs désaccords en interne notamment au sujet du recrutement. A commencer par le dossier Icardi. Comme révélé par le10sport.com, le technicien allemand voulait recruter Pierre-Emerick Aubameyang, mais le directeur sportif du PSG a décidé de lever l'option d'achat de Mauro Icardi. L'avenir de Thiago Silva a été une autre source de tensions entre les deux hommes puisque Thomas Tuchel voulait prolonger le bail de son capitaine, comme l'a confirmé Paulo Tonietto l'agent du Brésilien, mais Leonardo en a décidé autrement. Daniel Riolo craint ainsi que cette situation rythme la saison du PSG comme il l'explique au micro de RMC Sport .

Riolo craint une rupture entre Leonardo et Tuchel