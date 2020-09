Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dernier joli coup de Villas-Boas est déjà validé !

Publié le 2 septembre 2020 à 4h30 par A.M.

En quête d'une doublure de Jordan Amavi, l'OM a misé sur Yuto Nagatomo, un choix qui fait débat. Mais visiblement, André-Villas Boas ne s'est pas trompé.

L'Olympique de Marseille tient enfin la doublure de Jordan Amavi. Après avoir multiplié les pistes ces derniers mois, le club phocéen a finalement misé sur Yuto Nagatomo, libre depuis la fin de son contrat avec Galatasaray. Toutefois, plusieurs interrogations entourent ce choix notamment à cause de l'âge de l'international japonais (33 ans), mais également de son rendement récent. Toutefois, Nicolas Treuscor, journaliste de Lucarne-Opposé, se montre rassurant.

«Je ne me fais pas de soucis»