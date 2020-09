Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto, transferts... Pierre Ménès affiche une grosse inquiétude !

Publié le 2 septembre 2020 à 4h00 par A.M.

Alors qu'André Villas-Boas souhaite toujours recruter un nouvel avant-centre, Pierre Ménès partage la vision de l'entraîneur de l'OM.

Après avoir renforcé trois secteurs de jeu prioritaires avec Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo, André Villas-Boas souhaite désormais un attaquant. « On a fait un joueur en prêt, un joueur hors contrat, un joueur libre, je pense qu'on a l'argent pour investir dans ce poste. On a encore des options avec Valère et Marley mais on cherche un autre attaquant », confiait récemment l'entraîneur de l'OM. Et visiblement, Pierre Ménès est d'accord avec le technicien portugais.

«L'OM mériterait mieux comme attaquant mais cela veut dire beaucoup d'argent»