Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce gros appel du pied de Dayot Upamecano à Leonardo !

Publié le 2 septembre 2020 à 12h45 par H.G.

Alors que le PSG serait en quête d’un nouveau défenseur central, le club de la capitale a vu Dayot Upamecano lui adresser un appel de phare. Au passage, le défenseur français en a profité pour admettre être en discussions avec certains clubs.

Huit ans après son arrivée au PSG, Thiago Silva a tiré sa révérence dans la capitale française une fois le Final 8 de la Ligue des Champions terminé. Arrivé au terme de son contrat, le défenseur brésilien a désormais rejoint les rangs de Chelsea, tandis que les Champions de France se seraient lancés en quête d’un joueur à même de le remplacer au moins numériquement. Dans cette optique, le PSG a dernièrement été annoncé sur les traces de Milan Skriniar (Inter), tout en sachant que Leonardo a d’ores et déjà discuté avec l’entourage de Dayot Upamecano (RB Leipzig) comme le10sport.com vous l’a annoncé le 21 juillet dernier. Et justement, à en croire les propos de l’international français de 21 ans, qui a reconnu discuter avec certains clubs, il semblerait qu’il ne soit pas contre l'idée de rejoindre le PSG tant il s’est montré élogieux envers le club de la capitale.

« Le PSG est la meilleure équipe en France »