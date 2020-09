Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une nouvelle menace identifiée pour Caleta-Car !

Publié le 2 septembre 2020 à 9h45 par G.d.S.S.

Désormais incontournable au sein de l’OM, Duje Caleta-Car ne manquerait pas de courtisans sur le marché des transferts. Et des clubs allemands seraient désormais sur le coup…

Auteur d’un doublé décisif dimanche dernier en Ligue 1 avec l’OM sur le terrain de Brest (victoire 3-2), Duje Caleta-Car (23 ans) n’est pas pour autant certain de continuer toute la saison sous les ordres d’André Villas-Boas. En effet, comme l’a révélé L’Equipe mardi, le défenseur central croate dispose d’une très belle cote en Angleterre ainsi qu’en Italie, et sa valeur marchande pourrait rapporter une somme intéressante à l’OM. Mais ce n’est pas tout pour Caleta-Car…

Des clubs allemands également dans la course ?