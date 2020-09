Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’ombre d’un club de Ligue 1 plane sur l’OM pour Slimani !

Publié le 2 septembre 2020 à 5h45 par Th.B.

En quête d’un attaquant, l’OM songerait toujours à Islam Slimani, à l’instar du Stade Rennais. Un bras de fer semble s'annoncer entre les deux clubs de Ligue 1...

André Villas-Boas ne s’en est pas caché lors de multiples sorties médiatiques : il faut que l’OM recrute un avant-centre. L’Équipe révélait que le profil recherché par l’entraîneur du club phocéen était assez polyvalent et capable de jouer sur l’aile comme seul en pointe. L’option Islam Slimani serait prise en considération et du côté du Stade Rennais également, bien que Julien Stéphan n’ait rien laissé filtrer.

« Une offre de 6M€ de Rennes pour Slimani ? Vous avez des informations que je n’ai pas »