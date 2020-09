Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce club de Ligue 1 n’aurait rien lâché pour Slimani !

Publié le 1 septembre 2020 à 13h45 par Th.B.

Toujours dans les petits papiers de l’OM, Islam Slimani pourrait toujours intéresser le Stade Rennais comme Julien Stéphan l’a laissé entendre.

Après une belle saison passée en prêt à l’AS Monaco, Islam Slimani ne devrait pas s’éterniser du côté de Leicester City cet été. En effet, lui qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2021 avec les Foxes où il ne serait pas en odeur de sainteté auprès du coach Brendan Rodgers, le club anglais voudrait le vendre au plus offrant. Slimani pourrait donc faire son grand retour en France, alors que l’OM resterait en embuscade pour le recruter, le club phocéen étant toujours en quête d’un attaquant selon France Football . Et bien que FF ait assuré que Slimani ne serait plus une option pour le Stade Rennais après le recrutement de Serhou Guirassy, un potentiel départ de Niang pourrait bien débloquer le dossier Slimani pour les Bretons, d’autant plus qu’une offre aurait été formulée selon certains bruits de couloir. Le coach du Stade Rennais a évoqué les rumeurs sur Slimani.

Julien Stéphan ne ferme pas la porte à Slimani !