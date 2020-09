Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel peut souffler pour sa grande priorité !

Publié le 2 septembre 2020 à 4h45 par A.M.

Bien décidé à conserver Denis Bouanga cette saison, Claude Puel doit accueillir avec soulagement les récentes déclarations de son joueur, mais également des clubs intéressés.

Cet été, l'AS Saint-Etienne a bien décidé de réaliser un dégraissage important afin d'alléger sa masse salariale et renflouer ses caisses. Mais alors que plusieurs joueurs sont concernés, Claude Puel souhaite cependant absolument garder Wesley Fofana et Denis Bouanga qui possèdent pourtant la valeur marchande la plus importante de l'effectif. Et le meilleur buteur de l'ASSE la saison dernière a d'ailleurs rassuré son entraîneur. « Ça m'est égal qu'un autre club soit intéressé, pour l'instant je suis focus sur Saint-Etienne », a expliqué Bouanga au micro de Téléfoot La Chaîne .

Nice dément pour Bouanga