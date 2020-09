Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence colossale à prévoir pour Bellerin ?

Publié le 2 septembre 2020 à 12h15 par Th.B.

Le PSG aurait pris les choses en main en formulant une offre de transfert à Arsenal pour Hector Bellerin. Cependant, Leonardo devrait revoir sa proposition à la hausse pour l’international espagnol, et ce pour plusieurs raisons.

La succession de Thomas Meunier pourrait bien avoir pris un tout autre tournant ces dernières heures. La semaine dernière, RMC Sport dévoilait un intérêt du PSG pour Hector Bellerin, éternel crack d’Arsenal issu du centre de formation du FC Barcelone. À 25 ans et sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Gunners , Hector Bellerin pourrait partir pour une offre comprise entre 30 et 40M€, Arsenal étant dans l’obligation de renflouer ses caisses après le transfert de Gabriel. Mais le PSG peut toujours espérer quelque chose dans ce dossier.

Le Bayern et la Juventus dans le coup pour Bellerin. Un problème pour le PSG ?