Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le père de Lionel Messi confirme son départ !

Publié le 2 septembre 2020 à 12h00 par Th.B.

À Barcelone pour sceller l’avenir de son fils, Jorge Messi a reconnu qu’il y avait peu de chances qu’il reste au Barça bien que rien ne soit acté, en Catalogne ou à Manchester City.

Arrivé à Barcelone ce mercredi matin, Jorge Messi doit s’entretenir dans les prochaines heures avec Josep Maria Bartomeu afin de discuter de l’avenir du capitaine du FC Barcelone, lui qui semble être plus que jamais sur le départ. Sous contrat jusqu’en juin 2021, Messi aimerait exercer la clause figurant dans son bail lui permettant de le rompre unilatéralement à chaque fin de saison. Le Barça camperait sur ses positions, estimant que pour que Messi parte, un club devra s’aligner sur les 700M€ de sa clause libératoire. En cas de départ de la star du FC Barcelone, Manchester City et le PSG notamment seraient sur les rangs pour l’accueillir. Père et représentant du capitaine blaugrana, Jorge Messi ne laisse aucun doute persister pour l’avenir de son fils.

Jorge Messi évoque la difficulté d’un avenir au Barça pour son fils et s’attarde sur Manchester City !